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İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 47 gözaltı

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 47 gözaltı
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 30 ayrı silahlı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütü çökertildi.

Esenler ve çevre ilçelerinde yaklaşık 30 ayrı silahlı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütü mensuplarının, toplantı ve faaliyetlerini yürüttükleri adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü lideri R.T. ile birlikte 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Esenler ve çevre ilçelerde yaklaşık 30 ayrı silahlı eylem gerçekleştiren suç örgütü mensupları tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından R.T. ve A.Ç. isimli kişilerin liderliğini yaptığı suç örgütü mensuplarının, toplantı ve faaliyetlerini yürüttükleri adresler belirlendi. Polis ekipleri, tespit edilen adreslere 9 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü lideri R.T. ile birlikte 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 46 kişi ise 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tehlikeli madde bulundurma' suçlarından tutuklandı.

Etiketler suç suç örgütü operasyon
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