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  3. 13 Haziran 2017 22:15

İstanbul'da otelde yangın !

İstanbul'da bir otelde yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra kontrol edilen odalarda 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

İstanbul'da otelde yangın !
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İstanbul Kumkapı'da bir otelde çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle bazı otel çalışanları ile müşteriler üst katlarda mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine buradaki ambulansta müdahalede bulunuldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından içeri girerek, odaları kontrol etti. Yapılan kontrollerde, 2 kişinin cesediyle karşılaşıldı.

DHA

otel , yangın , istanbul