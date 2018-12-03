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  3. 03 Aralık 2018 22:25

İstanbul'da otobüs şoförüne silahlı saldırı

İstanbul'da yol verme kavgası cinayetle bitti.

İstanbul'da otobüs şoförüne silahlı saldırı
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İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti. Aracını park etmeye çalışan otobüs şoförü ile yol verme yüzünden tartışan kişiler, şoförü ayağından vurarak kaçtı.

Olay, Fatih Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs şoförü Halil Uzel aracı yol kenarına park etmeye çalıştığı sırada yolda bekleyen 34 RD 9330 plakalı lüks araçta bulunan biri kadın 3 kişiden 2'si aşağıya inerek otobüs şoförüne küfür etmeye başladı. Araçta bulunan şahıslardan biri ise üzerindeki silahı çıkarttı. O sırada araçta bulunan diğer şahıs silahı arkadaşının elinden alarak şoföre kurşun yağdırdı. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Uzel’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

İHA

silahlı saldırı , otobüs şoförü
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