  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da özel halk otobüsleri kontak kapatıyor

İstanbul'da özel halk otobüsleri kontak kapatıyor

İstanbul'da özel halk otobüsleri kontak kapatıyor
Güncelleme:

İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüsleri, ödeme alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs Perşembe günü itibarıla seferleri durdurma kararı aldı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aylardır ödeme yapılmadığını belirterek, perşembe gününden itibaren kontak kapatacaklarını açıkladı.

Ovacık yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15’inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15’ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz. Bir yol haritası çizmemiz gerektiğini arkadaşlara söyledik. Herkesin fikrini aldık. Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık. Perşembe günü itibari ile araçlarımız yakıt alamadığından dolayı, personelimizin maaşını ödeyemediğimizden dolayı maalesef işe çıkamayacağız. 3 bin 41 arabayı bağlayacak. Şimdiden söyleyelim İstanbul halkının mağdur olmasını istemiyoruz. Ama geldiğimiz nokta, getirilen nokta bizim suçumuz değil. Bu ödemelerin yapılmamasından dolayı ister istemez rotasyon dışına çıkmış olacağız. Belediyeden bir ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Çok önemli bir durum. Belediyenin bize göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İHA

text-ad
Etiketler istanbul özel halk otobüsü kontak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin beyaz cennetinde 20 otelden 16'sı kara listeye alındı Türkiye'nin beyaz cennetinde 20 otelden 16'sı kara listeye alındı Türkiye'ye yaz geliyor: Hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşacak Türkiye'ye yaz geliyor: Hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşacak Bir millet bahçesi daha kapılarını açtı: ''Piknik sepetini kapan gelsin'' Bir millet bahçesi daha kapılarını açtı: ''Piknik sepetini kapan gelsin'' Eğlence mekanında katliam: Çok sayıda ölü var Eğlence mekanında katliam: Çok sayıda ölü var Dünyaca ünlü köprüye gemi çarptı: Ölü ve yaralılar var Dünyaca ünlü köprüye gemi çarptı: Ölü ve yaralılar var Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da kabus gibi manzara Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da kabus gibi manzara 95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı İslam Memiş tüyoyu verdi: Gram altın için alış zamanı mı, satış zamanı mı? İslam Memiş tüyoyu verdi: Gram altın için alış zamanı mı, satış zamanı mı? Bakan Şimşek'ten Londra iddiasına yanıt: ''Geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansız'' Bakan Şimşek'ten Londra iddiasına yanıt: ''Geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansız'' İstanbul'da kezzaplı saldırı dehşeti kamerada! ''Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum'' İstanbul'da kezzaplı saldırı dehşeti kamerada! ''Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum''
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Müge Anlı'nın canlı yayınındaki cinayet itirafına ödül gibi ceza Müge Anlı'nın canlı yayınındaki cinayet itirafına ödül gibi ceza Diyarbakır'ın yeşil cennetine 2 milyar TL'lik operasyon Diyarbakır'ın yeşil cennetine 2 milyar TL'lik operasyon Pandemide şehirden kaçtı, memleketinde kendi işinin patronu oldu Pandemide şehirden kaçtı, memleketinde kendi işinin patronu oldu Trafikte ''oh be'' dedirtecek düzenleme: Cezası 180 bin TL'ye çıkıyor Trafikte ''oh be'' dedirtecek düzenleme: Cezası 180 bin TL'ye çıkıyor Ege Denizi'nde deprem fırtınası başladı Ege Denizi'nde deprem fırtınası başladı Otobüs terminalinde ölü olarak bulundu Otobüs terminalinde ölü olarak bulundu 78 kişi can vermişti... Kartalkaya'daki otel yangını faciasında ilk kez ortaya çıkan detay 78 kişi can vermişti... Kartalkaya'daki otel yangını faciasında ilk kez ortaya çıkan detay Üzerlerine yıldırım düşen 15 kişi hayatını kaybetti Üzerlerine yıldırım düşen 15 kişi hayatını kaybetti