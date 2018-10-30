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  3. 30 Ekim 2018 14:10

İstanbul'da parktaki çocuğun akılalmaz ölümü

İstanbul'da bir çocuk parkta saklambaç oynarken trafaya saklanınca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da parktaki çocuğun akılalmaz ölümü
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İstanbul Çekmeköy'de saklambaç oynarken parkta bulunan trafoya saklanan 8 yaşındaki Kadir Açık, trafodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Çekmeköy'de bulunan çocuk parkında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Kadir Açık (8), parkta bulunan trafoya saklandı.Trafodaki elektrik akımına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı.

Olayı gören arkadaşları, çocuğun ailesine haber verdi. Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadir Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin Açık, "8 yaşındaki çocuğum parka geliyor burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Çocuk buraya dokunuyor. Olduğu yere yığılıyor. Bana komşular telefon etti. Buranın bir bekçisi vardı. Bekçiyi işten çıkartmışlar. Ondan sonra bu hale gelmiş burası. Vurmuşlar, kırmışlar. Buranın bir sorumlusu yok. Benim canım gitti. Bunun hesabını verecekler bana" dedi.

Mahalle sakinleri parkta toplanarak yaşanan olayı protesto etti. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

DHA

çocuk , park , elektrik akımı
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