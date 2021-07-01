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İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.

 

Etiketler pkk terör terörist operasyon istanbul gözaltı
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