İstanbul'da polis arabasıyla tramvay çarpıştı: 3 polis yaralandı

Fatih Laleli’de tramvay ile polis aracının kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Laleli durakları arasında göreve giden polis aracıyla çarpıştı.

Kazada 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle her iki yönde bir süre yapılamayan tramvay seferleri, polis aracının çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Belediye ekipleri, kaza yerinde temizlik çalışması yaptı.Kaza sırasında tramvayda olan bir vatandaş ise, “Polis aracı tramvay hattında ilerliyordu. Tramvayda karşıdan gelince çarpıştı. Tramvay hattında polis aracı gidiyordu, hiçbir araç hattan geçmemeli. Polis aracı sağdan çarptı, oraya sıkıştı” diye konuştu.