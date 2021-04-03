İstanbul'da polis evinde yangın
Sarıyer, Baltalimanı'nda bulunan Polis Evi Şube Müdürlüğü'nün çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sarıyer, Baltalimanı'nda bulunan Polis Evi Şube Müdürlüğü'nün çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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