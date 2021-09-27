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İstanbul'da rehine operasyonu: 14 kişi kurtarıldı

İstanbul'da rehine operasyonu: 14 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir rehineyi kurtarmak isteyen polisin baskın düzenlediği evden 14 kişi çıktı. Günlerdir aç ve susuz bekletilen Pakistan asıllı rehineler kurtarıldı.

İstanbul esenyurt'ta, Pakistan uyruklu bir kişinin fidye için kaçırıldığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda kaçırıldığı iddia edilen kişi ile birilikte evde zorla tutuldukları belirlenen 13 Pakistanlı kurtarıldı.

Olay, 20 Eylül Pazartesi günü Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde meydana geldi. Esenyurt İle Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pakistan uyruklu M.B.A.'nın fidye için kaçırıldığı ihbarını alınca harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda Pakistanlı M.B.A.'nın, M.T. ile M.R. isimli kişilerce kaçırıldığı ve aynı mahallede bulunan bir adreste tutulduğu tespit edildi. polis ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

13 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.B.A. ile beraber 13 Pakistanlıyı zorla tutuldukları evden kurtardı. 2 şüphelinin Pakistanlıları fidye amaçlı kaçırdığı öğrenildi. Polis ekipleri M.T. ile M.R.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler İstanbul
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