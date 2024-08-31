İstanbul'da rezalet: Sahilde cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul'da sahilde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

İzmir'in ardından İstanbul'da da bir çift sahilde cinsel ilişkiye girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çiftin çevredekilere aldırmadığı görüldü.

İzmir Alsancak'ta bir çiftin sahilde kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiği anın görüntüleri büyük tepki çekmişti. İnfial yaratan cinsel ilişki skandalının ardından bir rezil olay da İstanbul'da yaşandı.

İstanbul'da sahildeki bankın üzerinde bir çift etraftakilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevrede insanların olduğu ve çiftin kimseye aldırış etmediği görüldü.