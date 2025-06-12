İstanbul'da sabaha karşı korkutan deprem
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Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 2:33 sularında meydana gelen depremin derinliği 8.36 km olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi, depremin 3,7 şiddetinde olduğunu, derinliği ise 7,4 ile 8,36 kilometre arasında ölçtü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,7, derinliğini ise 7,4 kilometre olarak duyurdu. Kandilli’ye göre deprem, Marmara Denizi’nde 40.8398 kuzey enlemi ve 28.385 doğu boylamında meydana geldi.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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