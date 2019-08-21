İstanbul'da sağanak: Ataşehir'de can pazarı yaşandı

İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutların ardından kısa süre sonra yağmur başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı.

ATAŞEHİR'DE CAN PAZARI

İçerenköy Mahallesi, Ata Sokak'ta bulunan bir evi su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.





Anadolu Yakası'nda bazı caddelerde su taşkınları meydana geldi, ev ve iş yerlerini su bastı. Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

METROBÜS ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

İstanbul’da etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fikirtepe’deki metrobüs alt geçidini şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Suyun bastığı alt geçit kullanıma kapanırken, Kadıköy Belediyesine bağlı ekipler suyu tahliye etmek için alt geçide geldi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

FENERYOLU TREN İSTASYONU ALT GEÇİDİNDE 2 OTOMOBİLDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı.



Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

İtfaiye ekipleri ve belediye işçileri, rögarlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra alt geçitte biriken suyu tahliye etmeye devam ediyor.

Öte yandan alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.

YOĞUN YAĞIŞ E-5'İ FELÇ ETTİ

İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağışla birlikte hava karardı. E-5 Otoyolunda araçlar yağış nedeniyle güçlükle ilerlerken, yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul Anadolu yakasında yağmur sağanak halinde yağmaya devam ediyor. Yoğun yağış sırasında E-5 kara yolunda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hava birden kararırken yollarda su birikintileri oluştu.

İBB'DEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştüğünü açıkladı.



İBB'den yapılan açıklamada sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Kadıköy, Şile, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. En fazla yağış 35- 40 kilogram ile Şile ve Kadıköy ilçelerine düştü. İBB'nin yağış öncesi 4 bin 563 personel, bin 718 araç, iş makinesi ve ekipman ile önlem alındığı ifade edilen açıklamada AKOM kameraları ve 153 Beyaz Masa'ya gelen ihbarların değerlendirilerek göllenme ve su baskınlarına müdahale edildiği belirtildi. Çekmeköy Madenler Altgeçit, TEM Çakmak Köprüsü altı, D-100 Uzunçayır Kavşağı, D-100 Fikirtepe Metrobüs İstasyonu mevkii, D-100 Göztepe, Marmaray Feneryolu, Suadiye ve Maltepe İstasyonu'nda oluşan göllenme ve su baskınlarına İBB ekipleri tarafından müdahale edildiği ifade edildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Sabah saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul’da aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek. Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor"

Açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















