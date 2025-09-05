İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı! Valilik saat vererek uyardı

İstanbul Valiliği, 6 Eylül Cumartesi günü sağanak ve kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği, kentte yarın etkili olması beklenen sağanak yağış ve poyraza karşı vatandaşları uyardı. Rüzgar hızının 60 kilometreye kadar ulaşacağı belirtildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU