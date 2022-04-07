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İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle iş çıkışı saatinde trafik adeta durma noktasına geldi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İş çıkışı İstanbullular yollara düşerken, sağanak yağışın da etkisiyle trafik adeta kilitlendi.

Öğleden sonra başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkisini giderek hissettirirken, Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

 TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ÇIKTI
İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

Etiketler trafik istanbul
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