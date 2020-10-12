İstanbul'da sahte içki operasyonu! 6 ton kaçak içki ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi.

6 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi.

Ekiplerin incelemesi sürüyor.

İZMİR'DE DE OPERASYON

Polis ekipleri, İzmir'in Çiğli ilçesinde sahte içkiyle mücadele kapsamında bir depoya operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.