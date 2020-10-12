  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Ekim 2020 21:12

İstanbul'da sahte içki operasyonu! 6 ton kaçak içki ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 6 ton kaçak içki ele geçirildi.

İstanbul'da sahte içki operasyonu! 6 ton kaçak içki ele geçirildi
A+ A-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi.

6 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi.

Ekiplerin incelemesi sürüyor.

İZMİR'DE DE OPERASYON
Polis ekipleri, İzmir'in Çiğli ilçesinde sahte içkiyle mücadele kapsamında bir depoya operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

istanbul , operasyon , sahte içki
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM