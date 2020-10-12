İstanbul'da sahte içki operasyonu! 6 ton kaçak içki ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi.
6 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi.
Ekiplerin incelemesi sürüyor.
İZMİR'DE DE OPERASYON
Polis ekipleri, İzmir'in Çiğli ilçesinde sahte içkiyle mücadele kapsamında bir depoya operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
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