İstanbul'da şarbon paniği ! Hastaneye koştular

İstanbul’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda kişi, şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi. Pakdemirli, "22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. Bir kısmı taburcu oldu. 3 bin 500 hayvan şarbona karşı aşılanacak" dedi.



Sivas'ta hasta bir hayvanın kesilmesi sonucu yaşanan ve paniğe neden olan şarbon vakalarından sonra bu kez de İstanbul'da şarbon paniği yaşandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

İstanbul’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda kişi, şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yedikleri etten şüphelenip Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran çok sayıda kişi şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alındı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 kişinin yapılan tetkikler sonucu karantinaya alınmadığı öğrenilirken, Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde ise araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor." diyen Pakdemirli, Şarbon vakası görülen hayvanların satın alındığı işletme çevresindeki diğer hayvanlara yarın aşı yapılacağını, aşının hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakaları görmeyi beklemiyoruz." dedi.

22 KİŞİ BAŞVURDU

Pakdemirli açıklamasında, "22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. Bir kısmı taburcu oldu. Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanımızın alındığı Silivri’deki işletme özel bir işletme. İşletmede 7 hayvan var, diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar ithal hayvan değil. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3 bin 500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bilindiği gibi 31 Ağustos tarihinde Silivri’de kesilen bir kurbanda şarbon hastalığına rastlandığı Tarım Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulmuştur.

Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür. Bu vakaların gerekli tedavileri düzenlenmiştir. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü hayati risk oluşturmayan tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Tetkiki yapılan diğer vakalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu arada aynı etle temas ettiği zannıyla hastanelerimize münferiden başvuranlar olmakla birlikte bu başvurular arasında şüpheli bir vakaya rastlanmamıştır.

Bu hastalarımız için herhangi bir hayati risk söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

İKİ MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

İstanbul Silivri’de şarbon şüphesiyle 2 mahalle karantina altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 3 bin 500 hayvanın aşılanması bekleniyor. İstanbul’da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle 22 kişi başvuru yapmıştı. Yapılan başvurular sonucunda kurbanın alındığı eski Çanta Köyü olarak bilinen Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina alında alındı. Yaklaşık 10 kilometreyi kaplayan alanda bulunan 3 bin 500 hayvanın sabah saatlerinden itibaren aşılanması bekleniyor.

Öte yandan jandarma ekipleri şarbon hastalığı taşıyan hayvanın nereden alındığıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.