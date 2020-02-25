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  3. 25 Şubat 2020 15:31

İstanbul'da ''sarı'' alarm! Peş peşe uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı alarm verdi. İstanbul'da etkili olacak olan fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

İstanbul'da ''sarı'' alarm! Peş peşe uyarı geldi
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Meteoroloji İstanbul için sarı alarm verdi. MGM'den yapılan açıklamada, "Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Meteoroloji'nin geçtiği son dakika açıklaması şöyle: 

Yarın(Çarşamba) güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına(60-75 km/saat), Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

VALİLİK'TEN UYARI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün verilerini paylaştı.
Valilik'ten yapılan açıklama şu şekilde: Yarın Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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meteoroloji , sarı alarm
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