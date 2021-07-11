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İstanbul'da savaş gemisi paniği: İskele uçtu, kafe sular altında kaldı

İstanbul'da boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız sonrası oluşturduğu dalgalar bazı kafeleri sular altında bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çengelköy Sahili'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı esnada normal seyir hızının üstüne çıkması nedeniyle oluşan sert dalgalar sahil şeridindeki kafe ve balıkçı iskelesini vurdu.

MÜŞTERİLER SULAR İÇİNDE KALDI, İSKELELER PARÇALANDI
Şiddetli dalgaların vurduğu esnada kafe içerisinde oturan müşteriler bir anda sular içerisinde kalırken, balıkçı iskeleleri ise dalgaların şiddetine dayanamayarak parçalandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İSKELE DALGALARA DAYANAMADI, PARÇALANDI"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe işletmecisi İsmet Morgül, "Geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olmuştu. Bu zamana kadar başımıza gelmeyen bir olay ile karşılaştık. Gemilerin oluşturduğu dalgalar kıyıya vurdu. İçeride o esnada müşteriler de vardı. Peş peşe büyük dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı. Normal hızlarının üzerinde hareket edince dalgalar sert vurdu. Ayrıca kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alan da parçalandı" diye konuştu.

Etiketler kafe dalga istanbul savaş gemisi
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