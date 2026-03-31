İstanbul'da ''seçici hırsızın'' hırsızlık anı saniye saniye kamerada

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir apartman "seçici" bir hırsızın hedefi oldu. Daire önlerindeki ayakkabıları tek tek inceleyen şüpheli, gözüne kestirdiği 8 çift ayakkabıyı montunun içine doldurarak kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları ve montunu çuval gibi kullandığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 28 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy Morgül sokakta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kapısı açık kalan apartmana giren bir hırsız daire önünde bulunana ayakkabıları incelemeye başladı. Beğendiği ayakkabıları çuval gibi yaptığı montunun içine koyarak kaçtı. Yaklaşık 8 çift ayakkabı çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İHA