Şanlıurfa ve Mardin'de sandığa kan bulaştı: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa ve Mardin'de sandığa kan bulaştı: Çok sayıda yaralı var
Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu'nu aradı
Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu'nu aradı
Denizli'nin ardından Erzincan'da korkutan deprem
Denizli'nin ardından Erzincan'da korkutan deprem
Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !
Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !
Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi
Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi
Oyunu kullanan Abdullah Gül'den açıklama
Oyunu kullanan Abdullah Gül'den açıklama
İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !
İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !
Suriye'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit
Suriye'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 31 Mart 2019 14:05

İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !

@Seçim2019 Kadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga çıktı. Kadıköy'deki kavgada 1 kişi bıçaklandı. Bıçaklanan kişinin yakınları silahla ateş açtı.

İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !
A+ A-

Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu'nda iki muhtar adayının yakınlarından oluşan yaklaşık 15 kişi okulun koridorlarında kavga etti. Polisin müdahalesiyle gruplar dışarıya çıkarıldı. Gruplar okul önünde de kavga etti. Kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı. Bıçaklanan kişinin yakınları silahla ateş açtı. Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı. Polis, kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ESENYURT'TA 7 GÖZALTI

Esenyurt'ta Güzelyurt Ali Çelebi Ortaokulu'nda da muhtar adayları arasındaki kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti. Birbirine giren iki gruptan 7 kişi gözaltına alındı.

 
 
 

yerel seçim , seçim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM