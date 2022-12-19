İstanbul'da servis minibüsü alev alev yandı

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı.

Ataşehir'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.



Yangın, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Halk Caddesi TEM Otoyolu alt geçidinde seyir halinde olan servis minibüsünde çıktı. Kullandığı 34 LER ... plakalı servis minibüsünden dumanlar çıktığını gören şoför, aracını sağda durdurdu. Şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonuç vermezken, alevler tüm minibüsü sardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.