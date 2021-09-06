İstanbul'da seyir halindeki araçlara kurşun sıktılar

İstanbul Esenler ilçesinde şehir magandaları seyir halindeyken tabancayla ateş açarak ilerledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ancak civarda bulunan park halindeki araçlar zarar gördü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Oruç Reis Mahallesi 557. Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sokaktan geçerken tabanca ile ateş açtı.

Park halindeki iki otomobile 5 kurşun isabet ederken, sürücüler durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri şahısları yakalanmak için çalışma başlattı. Otomobillere kurşun isabet ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARACA KURŞUN İSABET ETTİ

Sokaktaki kovalamaca sırasında aracına kurşun isabet eden İbrahim Murat, "Dün akşam saat 23.00'de işten geldim arabamı park ettim. Sabah markete ekmek almaya geldim. Aynanın kırık olduğunu gördüm. Dikkat edince beş tane kurşunu almış ve arkasında da mermi izleri vardı. Görüntülere baktığım zaman bir motosikletin gittiğini ve arkadan gelen bir aracın ateş ettiğini gördüm.

Bazen kendi kendime düşünüyorum Teksas'ta mı yaşıyorum diye. Bundan on gün önce de abimin aracı kurşunlandı. Her gün muhakkak bir kurşun geliyor. Havadan mı geliyor, aşağıdan mı geliyor bilmiyorum ama hangi devirde yaşıyoruz" dedi.