İstanbul'da Sibirya soğuğu alarmı: Valilik kar ve fırtına için saat verdi

İstanbul Valiliği akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde kar yağışı ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü dondurucu soğukların etkisi altına giriyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar mevsim normallerinin altına iniyor. İstanbul Valiliği, kentte bu akşam başlaması beklenen karla karışık yağmur ve fırtına için İstanbulluları uyardı. Çatalca'dan Şile'ye, Arnavutköy'den Çekmeköy'e kadar birçok ilçede kar yağışı bekleniyor. Ayrıca ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

İşte kar yağışı beklenen ilçeler

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle:



"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir.

Yarın öğle saatlerine kadar sürecek

Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir. Rüzgar, bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman *kuvvetli* (30-50 km/saat); hava sıcaklıkları Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C, Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

