  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da Sibirya soğuğu alarmı: Valilik kar ve fırtına için saat verdi

İstanbul'da Sibirya soğuğu alarmı: Valilik kar ve fırtına için saat verdi

İstanbul'da Sibirya soğuğu alarmı: Valilik kar ve fırtına için saat verdi
Güncelleme:

İstanbul Valiliği akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde kar yağışı ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü dondurucu soğukların etkisi altına giriyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar mevsim normallerinin altına iniyor. İstanbul Valiliği, kentte bu akşam başlaması beklenen karla karışık yağmur ve fırtına için İstanbulluları uyardı. Çatalca'dan Şile'ye, Arnavutköy'den Çekmeköy'e kadar birçok ilçede kar yağışı bekleniyor. Ayrıca ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi. 

İşte kar yağışı beklenen ilçeler

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir.

İstanbul Valiliği akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde kar yağışı ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Yarın öğle saatlerine kadar sürecek

Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir. Rüzgar, bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman *kuvvetli* (30-50 km/saat); hava sıcaklıkları Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C, Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" 

Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildiMeteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildiYaşam

 İstanbul Valiliği akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde kar yağışı ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti!
Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti!
CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım''
CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım''
Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu
Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu
Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı
Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı
Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi
Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi
Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı
Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor
Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu!
Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu!
Etiketler istanbul hava durumu kar yağışı sibirya soğukları istanbul valiliği fırtına
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu! Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu! Ekranların sevilen dizisinde sürpriz ayrılık: Başrol oyuncusu kadroya veda etti Ekranların sevilen dizisinde sürpriz ayrılık: Başrol oyuncusu kadroya veda etti Balıkesir'de Pilot binbaşının şehit olduğu F-16 savaş uçağının düşme anı kamerada! Balıkesir'de Pilot binbaşının şehit olduğu F-16 savaş uçağının düşme anı kamerada! Sular çekildi, Türkiye'nin yapay Atlantis'i yeniden ortaya çıktı! Sular çekildi, Türkiye'nin yapay Atlantis'i yeniden ortaya çıktı! İftar saati erken ezan krizi: Ezan 3 dakika önce okundu, tartışma başladı İftar saati erken ezan krizi: Ezan 3 dakika önce okundu, tartışma başladı Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti! Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti! ''Emlak kralı'' ve ''emlak kraliçesi'' ilan edilen ünlü çiftten ilk açıklama ''Emlak kralı'' ve ''emlak kraliçesi'' ilan edilen ünlü çiftten ilk açıklama SONAR da son seçim anketini açıkladı: İşte partilerin son oy oranları SONAR da son seçim anketini açıkladı: İşte partilerin son oy oranları
Onlarca suç kaydı olan 2 kişi rezidansın koridorunda ölü olarak bulundu! Onlarca suç kaydı olan 2 kişi rezidansın koridorunda ölü olarak bulundu! İbrahim Tatlıses'in eski menajerinden ortalığı karıştıran iddia: ''Evde miras kavgası çıktı'' İbrahim Tatlıses'in eski menajerinden ortalığı karıştıran iddia: ''Evde miras kavgası çıktı'' CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım'' CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım'' Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi Babası Fenerbahçe Başkanı'ydı ama... Ali Koç'un oğlu Beşiktaş hayranı çıktı! Babası Fenerbahçe Başkanı'ydı ama... Ali Koç'un oğlu Beşiktaş hayranı çıktı! Trafik polisi makas atarken yakaladığı sürücüyü darp etti! Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı Trafik polisi makas atarken yakaladığı sürücüyü darp etti! Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı Mehmet Ali Erbil’in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan da özel içerikleri için abonelik açtı Mehmet Ali Erbil’in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan da özel içerikleri için abonelik açtı