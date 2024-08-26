İstanbul'da sıcak havaya mola... Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Salı sabah saatleri ile öğle saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Meteoroloji'nin açıklamasında Salı sabahı saat 07.00'den 12.00'a kadar sağanak yağışın etkili olmasının beklendiğin bildirildi.