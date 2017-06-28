Kuzey Irak'ta 7 terörist havaya uçuruldu !
Kuzey Irak'ta 7 terörist havaya uçuruldu !
İnanılır gibi değil; kendi dilini ısırdığı için öldü !
İnanılır gibi değil; kendi dilini ısırdığı için öldü !
O ilimiz yanıyor ! Termometreler 60 dereceyi gösterdi
O ilimiz yanıyor ! Termometreler 60 dereceyi gösterdi
Sakın bakmadan araç satın almayın !
Sakın bakmadan araç satın almayın !
Havuzun üzerinde batmadan nasıl yürüdüğü ortaya çıktı
Havuzun üzerinde batmadan nasıl yürüdüğü ortaya çıktı
Tutuklanınca ortaya çıktı ! Onun 2256 yılından geldiğine inanılıyor
Tutuklanınca ortaya çıktı ! Onun 2256 yılından geldiğine inanılıyor
Türkiye'de bulunan bu kayanın öyle bir sırrı var ki...
Türkiye'de bulunan bu kayanın öyle bir sırrı var ki...
Ev sahiplerine de kiracılara da müjde ! Bu da kira sigortası...
Ev sahiplerine de kiracılara da müjde ! Bu da kira sigortası...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Haziran 2017 12:11

İstanbul'da sıcaklıklar daha da artacak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstabul'da kavurucu sıcaklar etkisini artırarak devam edecek.

İstanbul'da sıcaklıklar daha da artacak
A+ A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde ve İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemlere başvururken, Perşembe günü sıcaklıkların daha da artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Uzmanlar ise vatandaşlara sıcaktan korunmaları konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul'da sıcaklık değerinin Perşembe ve Cuma günü 35 dereceyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji'den korkutan uyarı ! 30 yıldır böylesi görülmediMeteoroloji'den korkutan uyarı ! 30 yıldır böylesi görülmedi

 

hava durumu , meteoroloji , sıcak