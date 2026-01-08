İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini yerinden söktü!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İstanbul'da saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Sarıyer Kireçburnu sahil bölgesinde bulunan deniz feneri denize doğru devrildi.

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan şiddetli lodos, megekentte yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini sürdüren, zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde kuvvetli dalgalar oluştu. Sarıyer Kireçburnu Sahil bölgesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri saat 12.00 sıralarında şiddeti rüzgarın etkisiyle denize devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, denize düşen fenerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılması bekleniyor.

"Balıkçılarımıza kılavuzluk eden bir fenerimizdi"

Kireçburnu Mahallesi muhtarı Çağlar Coşkun, "Deniz fenerimiz fırtınaya dayanamadı ve denize düştü. Çok şükür bir can kaybımız yok sadece ufak bir maddi hasarımız var. 10 metre yüksekliğindeki fenerimiz denize düştü. Tarihi bir fenerimizdi. Birinci derece fener olmamakla beraber, balıkçılarımıza kılavuzluk eden bir fenerimizdi. Tek sevindirici tarafımız bir can kaybı olmaması. Yetkili arkadaşlarımız gelip olay yerinde gerekli tedbirleri aldılar. Bir an önce yenisinin dikilmesiyle ilgili çalışmaları hızlandıracağız. Kıyı emniyetimiz gerekli tespiti yaptıktan sonra bunun çıkarılmasıyla ilgili hızlı bir çalışma içerisine gireceklerini iletti. O saatte aşırı derecede rüzgar olmasından dolayı dışarıda kimse yoktu. Buradaki esnaf arkadaşlarımızın haber vermesiyle beraber olay yerine geldik ve bu sahneyle karşılaştık" diye konuştu.

"Balıkçı teknelerini fenere bağlıyorlardı, şiddetli bir fırtınaydı onun etkisinden dolayı da zaten devrildi"

Restoran sahibi Kenan Yıldız ise, "Görmedim ama duyum aldım. Duyar duymaz buraya geldim. Fırtına nedeniyle bizim de çatılarda problem oldu. Onun dışında bunu görünce biraz endişelendik. Büyük tekneler var, gırgır tekneleri var. Onları her akşam ya da böyle arada bir gelip buna bağlıyorlar. Bağlarken de bunu biliyorsunuz denizle beraber sallanıyor. Şiddetli bir fırtınaydı. Ondan onun etkisinden dolayı da zaten devrildi. Can kaybımız yok. Gereken önlemler zaten Kıyı Emniyeti ve belediye tarafından alındı" ifadelerini kullandı.

İHA

