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  3. 11 Ocak 2019 07:15

İstanbul'da şiddetli rüzgar ! Deniz seferleri iptal

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oluyor. İstanbUul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da şiddetli rüzgar ! Deniz seferleri iptal
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İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar gece boyunca etkisini sürdürdü. Etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise kent genelinde etkili olan fırtınanın bugün de etkisini artırarak devam etmesi beklendiği belirtildi.

İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.50 ve 09.50 saatlerindeki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Ayrıca saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR

Şehir Hatları Vapurları'nda da olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı:
07:50 Kadıköy-Sarıyer 
07:30 Beşiktaş-Adalar 
07:55 Bostancı-Karaköy 

budo , deniz otobüsü , ido
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