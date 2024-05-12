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İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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İstanbul Bağcılar'da, kimliği belirsiz kişilerin silahla ateş ettiği parkta oturan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki parkın yanından geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Bu sırada parkta oturan Furkan T. (26) ve Bayram K. isabet eden mermiler nedeniyle yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılardan Furkan T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Furkan T.'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaralı Bayram K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Hayatını kaybeden Furkan T.'un, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker'in yeğeni olduğu öğrenildi.

Asker, yeğeni için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Yeğenim Furkan T.'u kaybettik. Defin işlemi işlemi İstanbul'da olacaktır. Saatle alakalı ilerleyen saatlerde bilgi verilecektir. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Etiketler saldırı silah istanbul
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