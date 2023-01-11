İstanbul'da skandal ''Arapça'' kararı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün bütün sağlık ocaklarına Türkçe levhaların yanına Arapçasının da yazılması yönünde talimat verdiğini belirterek "böyle rezalet olmaz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

“ZEYTİNBURNU’NDA BÜTÜN DENGELERİN BOZULDUĞUNU GÖRDÜK”

Zeytinburnu’ndaki göçmen durumuna değinen Özdağ, “Zeytinburnu uzun yıllar özellikle Doğu Türkistan'dan gelen Uygur kardeşlerimizin öncelikle yerleştiği ilçelerin başında geliyordu. Burada çok güzel harmoni oluşmuştu. Ancak daha sonra son 10 senede başlayan ve Afganistan, Suriye başta olmak üzere iç savaştan geçen iki ülkeden gelen, kontrolsüz şekilde İstanbul ve Zeytinburnu'na gerçekleşen göç ile İstanbul'da, Türkiye'de olduğu gibi Zeytinburnu'nda da bütün dengelerin bozulduğunu gördük. İstanbullular, Zeytinburnu'nda yaşayan yurttaşlarımız artık kiraları karşılayamadıkları için, ev satın alamadıkları için memleketlerine dönmeye veya şehir dışına yönelmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR REZALET OLAMAZ”

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün bütün sağlık ocaklarına Türkçe levhaların yanına Arapçasının da yazılması yönünde talimat verdiğini söyleyen Özdağ, “Böyle bir rezalet olmaz. 40 yıldan fazla bir zamandır Almanya'da Türk işçileri gittiler, Alman ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Milyonlarca Türk var. Hiçbir Alman hastanesinde Türkçe yazı göremezsiniz” şeklinde konuştu.

“BU YAPILAN TERBİYESİZLİKTİR”

“Biz, Suriyelileri Türkiye'ye geçici bir süre misafir olarak aldık. Devletimize ortak olarak almadık” diyerek sözlerine devam eden Özdağ, “Bu yapılan terbiyesizliktir. Bu yapılan Türk milletinin hukukuna da saldırıdır” ifadelerine yer verdi.

“AFGANİSTAN’DAN, SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GELEN ŞEY; UYUŞTURUCU”

Uyuşturucu kullanımındaki artışa da dikkat çeken Özdağ, açıklamasına şöyle devam etti:

“Uyuşturucu aldı başını gitti. Afganistan'dan, Suriye'den Türkiye'ye gelen yükte hafif pahada ağır olan şey; uyuşturucu. Zeytinburnu'nda Haziran 2023 sonrasında Zafer Turizm'in tek yönlü Şam ve Kabil seferlerinin başlayacağı ana duraklardan birisi olacak. Daha önce Zeytinburnu'na birçok kez geldim en son gelişimde esnaf ziyareti sırasında görüm ki Türk halkı artık alışveriş yapamıyor. Neden? Çünkü ekonomik olarak takati kalmamış. Alışveriş edenlerin yüzde 60-70'inin yabancılar olduğunu söylediler.”