İstanbul'da soka ortasında cinsel ilişkiye giren çifte verilen ceza belli oldu!

Geçtiğimiz hafta oyuncu olduğu öğrenilen bir kadın ile otel sahibi bir erkeğin İstanbul Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. Olayla ilgili şahıslara verile ceza belli oldu.

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi. İstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaleti3. Sayfa İŞTE ALDIKLARI CEZA Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. polis tarafından gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan çiftin savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılıkça adli kontrol talebinde bulunulan çift, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheliler Zeynep S. ve Ahmet E.K. hakkında ev hapsi uygulanması yönünde adli kontrol kararı verildi. İstanbul'da sokak ortasında cinsel ilişkiye girenler ''tanıdık'' çıktı3. Sayfa