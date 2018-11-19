İstanbul'da sokak ortasındaki balerin heykeline tecavüz girişimi

“Türkiye’de ilkler” temalı sergideki Zeliha Kılıçoğlu ve Mirza Erdem tarafından yapılan Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen heykeline gece geç saatlerinde saldırıda bulunuldu.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre görgü tanıkları olayı şöyle anlattı: “2 kadın, 4 erkekten oluşan bir grup, heykelin bulunduğu yere geldi, içlerinde alkollü olan bir erkek pantolonunu indirerek sokakta sergilenen heykele tecavüz etmeye çalıştı. Çevredeki esnaflardan birinin müdahalesi sonucu grup kaçtı. Daha sonra tekrar gelerek heykeli devirip kırdılar.”