  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da su borusu patladı; metro istasyonu kapatıldı

İstanbul'da su borusu patladı; metro istasyonu kapatıldı

İstanbul'da su borusu patladı; metro istasyonu kapatıldı

Şişli'de su borusunun patlaması nedeniyle metre istasyonuna su doldu. Metronun Şişli girişi kapatılırken, itfaiye ekipleri su akışını kesti.

Olay, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla sular yola ve metro istasyonuna aktı. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti.

Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı.

Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.

DHA

Etiketler şişli metro istasyonu iski boru patlaması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rusların geri püskürtüldüğü şehirde kan donduran görüntüler
Kerem Aktürkoğlu maç sonu aldığı haberle yıkıldı
Putin - Zelenski görüşmesi Türkiye'de olacak!
Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı
EPDK'dan akaryakıt depolama tarifelerine düzenleme
Müsilaj bitti diye sevinirken... Marmara Denizi'nde yeni tehlike
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ''Herkes kendi fitresini belirleyebilir''
Rusya'dan Türkiye ve Erdoğan'a övgü
Yağış, toz taşınımı, fırtına... Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi