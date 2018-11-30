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  3. 30 Kasım 2018 09:53

İstanbul'da Suriyeli 2 terörist yakalandı

İstanbul'da, YPG/PYD terör örgütü üyesi Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da Suriyeli 2 terörist yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması olan YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giren 2 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.

TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz pazartesi günü yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Suriye uyruklu 2 şüpheli dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
 

DHA

suriye , ypg , istanbul , terörist
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