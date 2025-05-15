  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul’da suya yüzde 10 zam geldi!

İstanbul’da suya yüzde 10 zam geldi!

İstanbul’da suya yüzde 10 zam geldi!
Güncelleme:

İstanbul'da 1 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak şekilde su birim fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yapıldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su tarifelerinde artış kararı aldı. Buna göre konut abonelerinin yaklaşık yüzde 85’ini kapsayan 1. kademe su birim fiyatı, yüzde 10 oranında artırıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte 1. kademe suyun metreküp fiyatı 42,37 TL'den 46,62 TL'ye çıktı.

Kasım 2024’te alınan bir önceki kurul kararına göre İSKİ, su tarifelerini her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ortalamasına göre otomatik olarak güncelliyor. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek zam da bu uygulamanın bir parçası olarak hayata geçirildi.

 

text-ad
Etiketler suya zam iski suya zam geldi zam ibb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor'da Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya ile tartışan İsmail Balaban'ın cezasını açıkladı Survivor'da Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya ile tartışan İsmail Balaban'ın cezasını açıkladı Trafikteki aşırı hız cezası için emsal iptal kararı! Trafikteki aşırı hız cezası için emsal iptal kararı! Genç kadının şüpheli ölümü: Cinayet mi, kaza mı, intihar mı ? Genç kadının şüpheli ölümü: Cinayet mi, kaza mı, intihar mı ? Trump'ın ardından Putin de açıkladı: O da İstanbul'a gelmiyor! Trump'ın ardından Putin de açıkladı: O da İstanbul'a gelmiyor! Bu sefer de CHP'li milletvekilini öldürdüler: ''Ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış'' Bu sefer de CHP'li milletvekilini öldürdüler: ''Ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış'' Tam 7 ton ''tarihi geçmiş'' peynir ele geçirildi... Tam 7 ton ''tarihi geçmiş'' peynir ele geçirildi... Küçük yatırımcı şokta... Altın dibi gördü: Güvenli liman 1 ayın dibinde! Küçük yatırımcı şokta... Altın dibi gördü: Güvenli liman 1 ayın dibinde! Trabzonspor madalya almaya çıkmadı Trabzonspor madalya almaya çıkmadı Bir anda bastıran dolu yağışı ve yağmur depremzede şehrimizi yuttu... Bir anda bastıran dolu yağışı ve yağmur depremzede şehrimizi yuttu... Önce yağmur ardından bahar... Gelmek bilmeye yaz havası sonunda geliyor... Önce yağmur ardından bahar... Gelmek bilmeye yaz havası sonunda geliyor...
Zam'aydın araç sahipleri, Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta haftanın 2. zammı geldi! Zam'aydın araç sahipleri, Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta haftanın 2. zammı geldi! Antalya'daki korku evinde büyük kabus: Yaralılar var! Antalya'daki korku evinde büyük kabus: Yaralılar var! Bakan Tekin'e ''megaloman, ahlaksız, terörist'' davası Bakan Tekin'e ''megaloman, ahlaksız, terörist'' davası Maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen'den transfer açıklaması Maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen'den transfer açıklaması TikTok fenomeni kadın sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada öldürüldü TikTok fenomeni kadın sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada öldürüldü Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray oldu! Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray oldu! Hadise ile Seda Bakan'ın arasına kara kedi girdi Hadise ile Seda Bakan'ın arasına kara kedi girdi ABD'den Türkiye'ye toplam 304,1 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye toplam 304,1 milyon dolarlık füze satışına onay Heimlich manevrası anaokulunda bir miniği hayatını kurtardı Heimlich manevrası anaokulunda bir miniği hayatını kurtardı