İstanbul’da suya yüzde 10 zam geldi!

İstanbul'da 1 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak şekilde su birim fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yapıldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su tarifelerinde artış kararı aldı. Buna göre konut abonelerinin yaklaşık yüzde 85’ini kapsayan 1. kademe su birim fiyatı, yüzde 10 oranında artırıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte 1. kademe suyun metreküp fiyatı 42,37 TL'den 46,62 TL'ye çıktı.

Kasım 2024’te alınan bir önceki kurul kararına göre İSKİ, su tarifelerini her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ortalamasına göre otomatik olarak güncelliyor. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek zam da bu uygulamanın bir parçası olarak hayata geçirildi.