  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da suya zam geldi!

İstanbul'da suya zam geldi!

İstanbul'da suya zam geldi!

İstanbul'da suya yüzde 29 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya çıktı.

İSKİ'nin talebiyle olağanüstü toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde oylamaya sunulan zam teklifi, AK Parti grubunun isteği üzerine revize edildi. Rezive edilen teklif kabul edildi. Buna göre suyun birim fiyatı konutta, 5.56 liradan 8.33'e yükseldi.

 YÜZDE 29 ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.


Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.


Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesiyle suya yüzde 29 zam uygulandı.

Etiketler istanbul su
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın... Piyasalar kritik sınırda
''Zamları görmezden gelemeyiz'' diyen MHP'li vekile disiplin şoku
Nisa bebeği terk eden annenin ifadesinde kahreden fuhuş ayrıntısı
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'yi paylaştığına pişman ettiler
Ünlü ekonomistten dolar kuru için olay olacak yıl sonu tahmini
Memur ve emekli maaş zam farkı belli oldu
Mahkemeden tartışılacak Erdoğan kararı: ''Artık Erdoğan hakkında dikkatli konuşulsun''
Türkiye'nin gerçek ''kapıcılar kralı''nın mirası aileyi karıştırdı
Bilim insanları açıkladı: Mars'ın bir gizemi daha çözüldü
Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayındaki zor anları: O soruyu yanıtlayamadı