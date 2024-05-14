İstanbul'da suya zam yapıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan toplantılarının ikinci oturumunda yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda suya zam kararı alındı. Zam oranı, birinci kademe konut tarifesine yaklaşık %36 olarak belirlendi.
İstanbul’da İSKİ’nin teklifiyle suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumu Meclis 1.Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Fatih Saraçhane'deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis birleşiminde İSKİ'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda İSKİ'nin suya zam teklifi görüşüldü.
Buna göre birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı.
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