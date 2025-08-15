İstanbul'da taksi plakası takılabilecek yeni modeller belli oldu

İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksiler için yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, taksi sahipleri farklı marka ve modeldeki araçları ticari taksi olarak kullanabilecek.

İstanbul’da ticari taksilerde kullanılabilecek araç modelleri genişledi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında alınan karar doğrultusunda C segmenti araçlarda yüzde 50’den fazla yerlilik şartının kaldırıldığını açıkladı. Yüzde 50’den fazla yerlilik oranı olmayan C segmenti araçlar; ilk alım 0 (sıfır) kilometre olacak, her yıl tahakkuk şartı ile 6 yaşına kadar kullanılabilecek. Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlar; ilk alım 0-2 yaş arasında olacak, 6’ncı yıldan sonra tahakkuk şartı ile 9 yaşına kadar kullanılabilecek. Taksilerde kullanılabilecek modeller Karar sonrası İstanbul’da ticari taksi olarak kullanılabilecek 8 marka ve model şöyle: Fiat Egea

Toyota Corolla (Sedan / Benzin, Hibrit)

Renault Megane (Sedan)

Citroen C4X

Ford Focus (Sedan)

Skoda Octavia



Yeni düzenleme ile İstanbul taksilerinde alışılmış modellerin dışında, daha geniş yelpazede araç seçeneği mümkün hale gelecek.