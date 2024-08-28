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İstanbul'da taksi sayısının arttırılıyor

İstanbul'da taksi sayısının arttırılıyor
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AK Parti iktidarı, İstanbul’da yeni yasa teklifiyle taksi sayısını yüzde 73 oranında artırmayı planlıyor.

İstanbul'da taksi sayısını yüzde 73 artırmaya hazırlandığı bildirildi. Yeni düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre hükümet, İstanbul’da yeni yasa teklifiyle taksi sayısını yüzde 73 oranında artırmayı planlıyor.

Teklifle İstanbul için özel düzenleme yapılarak, her 500 kişiye en az bir taksi düşecek şekilde taksi sayısının artırılması öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, yaklaşık 16 milyon nüfuslu kentte bugün taksi başına 861 kişi düşüyor. İBB verisine göre bu sayı nüfusu yüksek kentlerden Mexico City’de 272, Paris’te ise 378, Londra’da ise 413 seviyesinde.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığının ilk döneminde Belediye Meclisi’nde çoğunluk AKP ve MHP’de olduğu için belediyenin önerileri meclisten geçmemişti. İmamoğlu’nun ikinci kez seçilmesi ve Meclis çoğunluğunu da ele geçirmesinin ardından hükümet de harekete geçti.

18 BİN 395 TAKSİ BULUNUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kentte 18 bin 395 taksi bulunuyor. Yeni düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor. Yetkililere göre artışın zamanlaması ileri bir aşamada belirlenecek.

Yasa teklifiyle ayrıca operatör lisansı almış cep telefonu uygulamalarına üyelik zorunluluğu getirilecek. Taksilerdeki denetimin artırılması amacıyla da taksi lisanslarının 5 yıl süreyle verilmesi, belirli şartlarla yenilenmesi düşünülüyor.

MÜŞTERİ SEÇME ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

İBB verilerine göre 1990 yılında İstanbul’da bin kişiye 2,38 taksi düşüyordu. İstanbul’un 1990 yılındaki nüfusu 7 milyon 309 bin 190 iken 2021’de nüfus yüzde 117 artarak 15,8 milyona çıktı. Ancak taksi sayısı bu süre içerisinde sadece %5,7 oranında arttı. Taksi sayısındaki yetersizlik taksilerin müşteri seçmeleri gibi şikayetlerin artmasına yol açıyor.

15 YILDA İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Megakente gelen turist sayısı da 15 yılda iki katından fazla arttı. Taksilerde Türk vatandaşlarına göre çok daha yüksek ücretlerle turistlerin kandırılmasına ilişkin haberler sıklıkla medyaya yansıdı.

Etiketler istanbul ak parti taksi taksi sayısı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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