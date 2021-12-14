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İstanbul'da taksici ile yolcu bu sefer ''uzun mesafe'' yüzünden tartıştı

Esenyurt'ta bir taksici, yolcunun gideceği yerin uzak olduğunu ve aracının muayeneye gideceğini söyleyince ikili arsında tartışma çıktı. Yaşanan o tartışma anları ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Esenyurt'ta gerçekleşti. Taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söyledi. Uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen taksici yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istedi. Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartıştı. "Ben de taksicilik yaptım, bırakın bu işleri" diye taksiciye tepki gösteren yolcu, taksiden inmeyerek kendini gideceği yere götürttü. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler taksi sarı taksi mesafe uzun mesafe kısa mesafe
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