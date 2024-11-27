İstanbul'da Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler iptal
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İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasındaki füniküler hattı teknik bir arıza nedeniyle kapatıldı.
Metro İstanbul'dan açıklama geldi, Taksim - Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle yapılamıyor. hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet veriliyor.
Taksim - Kabataş füniküler hattı seferlerine arıza engeli! Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği bildirildi.
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