İstanbul'da tarihi zirve ! 56 ülke katılıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor. 56 ülkenin temsilcisi ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze'de filistinlilere dönük katliamına karşı tek ses olmaya çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem başkanı olduğu İİT'nin devlet başkanları zirvesinin sonuç bildirisinde İsrail'e ve dünyaya güçlü mesajlar verilmesi bekleniyor. Liderler Harbiye'de toplanırken Yenikapı'da da vatandaşlar 'Zulmü lanet Kudüs'e destek' mitinginde buluşacaklar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları toplantısında konuştu.

Filistin için olağanüstü toplanan zirve de Çavuşoğlu, "Filistin meselesinin çözümü için elimizi taşın altına koymalıyız" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:



Zirve sonundaki bildiride Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız.

İsrail'in insanlık suçuna en sert tepkiyi vermemiz gerekiyor. Bazı İİT üyelerinin Filistin davasına yeterince sahip çıkmadığını görmek üzücü.

ABD'nin adımı Ortadoğu'da barış sürecinin zeminini tahrip etti. Katliamlardan sorumlu İsrail makamlarının ve İsrail askerlerinin hesap vermesini sağlamalıyız.

Filistinli kardeşlerimizin ekonomik olarak da desteklenmeleri gerekiyor.