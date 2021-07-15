İstanbul'da tatil trafiği: Akın akın gidiyorlar

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde bayram tatili için yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda trafik oluşturdu.

İstanbul'da dün başlayan tatil trafiği, bugün sabah erken saatlerde devam etti. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda Ankara istikametine yoğun trafik oluşturdu. Ataşehir'den başlayan trafik Tuzla'ya kadar durma noktasına geldi.

İBB Trafik yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik durumu saat 09.40 itibariyle yüzde 20 seviyesindeyken, TEM ve E5'in Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.