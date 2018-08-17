İstanbul'da tatilcilerin trafik çilesi başladı !

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular trafik yoğunluğuna neden oldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbullular yollara düştü. Tatillerini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirecek olan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Yoğun trafik nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görüldü.

Trafiğin önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.