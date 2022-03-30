İstanbul'da 'tebliğciler'' Ramazan mesaisine başladı

Yılbaşı akşamı yeni yılı kutlayan vatandaşlara "imana dönün" çağrısı yapan "tebliğciler" bu sefer de Ramazan öncesi Kadıköy’de ortaya çıktı.

Taksim Meydanı’nda “Tebliğciler” olarak bilinen bir grup yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde “Ey Müslüman Kardeşim” yazılı olan bildirileri dağıtıp, yılbaşı kutlamalarına katılanları kafir olmakla itham etmişti.

Tebliğciler bu kez de İstanbul Kadıköy'deydi. Alkollü mekanların önüne giden tebliğciler “Hocanın görevi ölüm gelmeden hatırlatmak, berber tıraş eder doktor muayene eder. Hoca da hatırlatır” diye seslendi.

Vatandaşlardan ''taciz'' tepkisi

Bu sırada masada oturan vatandaşlardan biri “Bizim böyle bir isteğimiz oldu mu? Doktora gidiyoruz mesela muayene olmaya. Diyoruz ki benim bir rahatsızlığım var. Bizim sizden hatırlatma gibi bir isteğimiz oldu mu? Siz şu an taciz ediyorsunuz bizi bu masada otururken” diyerek tepki gösterdi.

"Taciz değil, selamlaşma"

Bu tepki üzerine tebliğciler de “Yok taciz değil, sıkıntı yok. Selamlaşma. Allah’a emanet olun” diyerek bölgeden uzaklaştı.