İstanbul'da tekne battı: Kaptanın yardım çağrısı kameralara yansıdı

İstanbul Fatih Ahırkapı açıklaarında su alan tekne battı. Teknedeki 8 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmara Denizi Ahırkapı sığlık şamandırası önlerine gelen 19 metre boyundaki Türk Bayraklı ‘Yazıcılar’ isimli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su alamaya başladı.

KAPTAN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

İçerisinde 8 kişinin olduğu teknenin kaptanı hemen telsizden yardım çağrısında bulundu.

İhbarı alan Kıyı Emniyeti ekipleri hızla olay yerine gelerek teknede bulunan 8 kişiyi bota alarak kıyıya çıkartıldı. Tekne kaptanının yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

8 KİŞİ KURTARILDI

Sağlık kontrolünden geçirilen kişilerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Su alan tekne içindekiler kurtarıldıktan sonra tamamen battı.