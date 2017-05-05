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  3. 05 Mayıs 2017 21:54

İstanbul'da terör operasyon ! 25 kişi gözaltında...

İstanbul'da DEAŞ'a yapılan operasyonda 25 kişi gözaltında.

İstanbul'da terör operasyon ! 25 kişi gözaltında...
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince, DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerin tespitine yönelik çalışmanın  ardından, örgütün üst düzey medya lojistik sorumlularına ve hücre evlerine  yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 

 
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma bölgelerine  gideceği değerlendirilen 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Operasyonda, terör örgütüne ait dökümanlar ve dijital materyaller ele  geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

operasyon , deaş , terör