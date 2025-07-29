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  3. İstanbul'da tilki sürüsü şehre indi, görenler gözlerine inanamadı!

İstanbul'da tilki sürüsü şehre indi, görenler gözlerine inanamadı

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde tilki sürüsü ilçe merkezine indi.

İstanbul Başakşehir'in Oyakent Mahallesi civarında gece saatlerinde doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan bir grup tilki, yerleşim alanına indi.

Cadde üzerinde koşuşturan tilkiler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan tilkilerin bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldukları görüldü.

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Etiketler tilki tilkiler tilki sürüsü istanbul başakşehir
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