İstanbul'da tonlarca etil alkol ele geçirildi

İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 830 litre etil alkol, 32 bin 700 adet dolu makaron ve bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Kaçakçılık Polisi, savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yaptıkları çalışmada, Büyükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde bulunan bazı adreslerde kaçak veya sahte alkollü sıvı maddelerin imalatının yapıldığı ve piyasaya sürülmek üzere hazır hale getirildiği bilgisine ulaştı.

Sevkiyat için hazır olan bir araca ve konteyner ile bazı adreslere farklı zaman diliminde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sahte alkol depolarında ve bir mahzende yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 700 bin lirayı bulan 11 bin 830 litre etil alkol, 32 bin 700 adat dolu makaron, 25 bin etiket, bin 340 paket kaçak sigara, yüzlerce sahte bandrol, yüzlerce içki şişesi ve poşetleme makinası ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 5’i hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanırken, 1 zanlının ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.