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İstanbul'da toplu taşımaya klima açma zorunluluğu

İstanbul'da toplu taşımaya klima açma zorunluluğu
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İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), yaz aylarında toplu taşıma kullananların daha konforlu yolculuk yapmaları amacıyla klima açma zorunluluğu getirdi.

İETT, yaz aylarının gelmesiyle artan sıcaklara karşı toplu taşımada konfor sağlamaya yönelik yeni adım attı. Yolculukların daha rahat yolculuk geçirmesi için alınan bu önlemle, İETT otobüslerinde klima kullanımı zorunlu hale getirildi.

İETT yetkilileri, bu uygulamanın hem yolcunun rahatlığını artıracağını hem de toplu taşımanın daha konforlu hale geleceğini belirtti.

Etiketler İETT toplu taşıma klima klima zorunluluğu
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