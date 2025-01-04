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İstanbul'da toplu taşımaya rekor zam geliyor

İstanbul'da toplu taşımaya rekor zam geliyor
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Yeni yıl ile birlikte İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yüzde 55 zam yapılmasını teklif etti. Gözler 6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısına çevrildi.

Yeni yıl ile birlikte İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teklifinin kabul edilmesi durumunda 20 lira olan tam basım ücreti 31 TL'ye yükselecek. 

6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında, yeni yılda İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma tarifesi belirlenecek. Tarife ile otobüs, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve taksi ücretleri değişecek.

YÜZDE 55'LİK ZAM TEKLİFİ

İBB tarafından alt komisyonlara teklif sunuldu. İBB zam için yüzde 55'lik zam teklifi verirken, UKOME komisyonda netlik kazanacak zam oranıyla birlikte yeni ücret tarifesi 13 Ocak itibarıyla devreye alınacak.

Etiketler istanbul ukome toplu taşıma zam
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